36 مئوية.. "مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة والسودة 8

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين في معظم مناطق المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بلغت 36 مئوية؛ في حين كانت السودة الأقل بـ8 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تشمل: ينبع 35 مئوية، وجدة 34 مئوية، والمدينة المنورة وجازان وشرورة والقنفذة عند 33 مئوية.
وفيما يخص درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف بـ10 درجات مئوية، تلتها القريات بـ12 درجة، ثم رفحاء بـ13 درجة، وأبها وعرعر عند 14 درجة مئوية.
وأشار المركز إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة -بمشيئة الله- لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).
في حين يُتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: (نجران، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية).
كما أشار المركز إلى تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح على بعض المناطق؛ مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية؛ داعيًا إلى الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء.