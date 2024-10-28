36 مئوية.. "مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة والسودة 8

وأشار المركز إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة -بمشيئة الله- لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).