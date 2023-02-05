قو للاتصالات "إتحاد عذيب " تواصل الربحية... و144%% قفزة في صافى الأرباح لـ9 أشهر

حققت شركة قو للاتصالات "إتحاد عذيب ؛ قفزة قوية في حجم أرباح الأشهر الـ9 الأخيرة (للفترة من 1 أبريل وحتى 31 ديسمبر 2022م)، حيث سجلت الشركة إيرادات بلغت 452.5 مليون ريال، والتي تمثل نمواً بنسبة 75% وأرباحاً إجمالية بلغت قيمتها 126.4 مليون ريال، بزيادة بلغت 110% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، فيما بلغ حجم الأرباح الصافية في الأشهر التسعة نحو 13 مليون ريال مقارنة بخسائر قدرها 29.2 مليون ريال بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس النمو الإيجابي الملحوظ في نتائج شركة قو للاتصالات "إتحاد عذيب حجم التطور والحيوية التي يحظى بها أداء الشركة التشغيلي، حيث أعلنت الشركة خلال الفترة الماضية عن توقيعها حزمة من العقود التشغيلية المهمة، كما أنها برهنت في الوقت ذاته على مدى قدرتها على تنفيذ إستراتيجية التحول ، هذا بالإضافة إلى النجاح الكبير في معالجة الشركة للكثير من الملفات التي كانت تعاني منها في سنوات مضت.
وعلى نحو ربعي، حققت الشركة صافى أرباح بلغت قيمته 8 مليون ريال في الربع الثالث للعام المالي 2022-2023م، والتي تمثل زيادة 21%، مقارنة بالربع الماضي، و208% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021م .
وفي هذا الخصوص، قال رئيس مجلس إدارة شركة قو للاتصالات "إتحاد عذيب الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى :"تعكس النتائج المالية هذه الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية التحول للشركة، كما أنها تعكس في الوقت ذاته تحسن الأداء المالي والتشغيلي"، مؤكداً أن الشركة مستمرة في مسيرتها نحو تحقيق أهداف إستراتيجية التحول، وذلك لتلبية تطلعات مساهميها وعملائها.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة قو للاتصالات "إتحاد عذيب يحيى بن صالح آل منصور، أن استمرارية الشركة في تحقيق الأرباح الصافية للربع الثاني على التوالي، يبرهن على جديتها في أخذ زمام المبادرة نحو تنفيذ حزمة المبادرات والاستراتجيات التي تتطلع إليها، وقال "ندرك في الشركة بأن على عاتقنا مسؤولية تنفيذ كافة عقودنا التشغيلية بكل جودة وحيوية ودقة، ومن هنا باتت الشركة ولله الحمد تتوسع تشغيلياً وتسجل أرقاماً غير مسبوقة من حيث حجم العقود التي نجحت في توقيعها مع العديد من القطاعات والجهات".
ولفت آل منصور إلى أن الطموح في قو للاتصالات "إتحاد عذيب " لا يقف عند هذا الحد فقط، مبيناً أن إدارة الشركة وجميع العاملين فيها يعملون بكل شغف نحو المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وذلك من خلال تنفيذ جملة من البرامج والخطط التي تسهم في تحقيق مستهدفات البرامج الوطنية المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
يشار إلى أن شركة قو للاتصالات "إتحاد عذيب " كانت قد أطلقت هويتها الجديدة؛ التي تتناغم مع استراتيجية التحول للشركة الرامية إلى تعزيز قدراتها التنافسية، ورفع حصتها السوقية، والانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر تميزاً على النطاق التشغيلي، وأكثر مواكبةً لتطورات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الوطني في ضوء برامج ومستهدفات رؤية 2030.