قو للاتصالات "إتحاد عذيب " تواصل الربحية... و144%% قفزة في صافى الأرباح لـ9 أشهر

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة قو للاتصالات "إتحاد عذيب يحيى بن صالح آل منصور، أن استمرارية الشركة في تحقيق الأرباح الصافية للربع الثاني على التوالي، يبرهن على جديتها في أخذ زمام المبادرة نحو تنفيذ حزمة المبادرات والاستراتجيات التي تتطلع إليها، وقال "ندرك في الشركة بأن على عاتقنا مسؤولية تنفيذ كافة عقودنا التشغيلية بكل جودة وحيوية ودقة، ومن هنا باتت الشركة ولله الحمد تتوسع تشغيلياً وتسجل أرقاماً غير مسبوقة من حيث حجم العقود التي نجحت في توقيعها مع العديد من القطاعات والجهات".