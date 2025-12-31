وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس دولة فلسطين تطورات غزة ودعم المملكة للمسار الإصلاحي

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الرياض، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل ما يشهده القطاع من ظروف إنسانية صعبة، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، والانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار.
كما تم التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل، والإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية، وحماية النظام البنكي الفلسطيني، إلى جانب أهمية تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم المملكة للبرنامج الإصلاحي الذي أطلقه فخامة الرئيس محمود عباس.
وثمّن الجانبان جهود فخامة الرئيس الأمريكي، مؤكدين أهمية ربط قطاع غزة بالضفة الغربية، ومواصلة التنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
حضر الاستقبال سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال بنت حسن رضوان.