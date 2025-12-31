وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس دولة فلسطين تطورات غزة ودعم المملكة للمسار الإصلاحي

كما تم التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل، والإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية، وحماية النظام البنكي الفلسطيني، إلى جانب أهمية تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم المملكة للبرنامج الإصلاحي الذي أطلقه فخامة الرئيس محمود عباس.