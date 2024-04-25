كأس العلا للهجن.. تجربة استثنائية تُعيد إحياء تقاليد سباقاتها في المملكة والمنطقة

في حين قال المهندس محمود البلوي: "يشارك في كأس العلا للهجن نخبة الهجانة من جميع أنحاء العالم، ويُمثّل التأهل للمشاركة في الحدث تحدّيًا حقيقيًّا؛ حيث تُقام العديد من السباقات طوال الموسم تحت مظلّة الاتحاد من أجل التأهل، تستهدف برامجنا جميع أنحاء المملكة العربية السعودية؛ وذلك للمساهمة في نشرها بشكل أكبر وتعزيز مكانتها. وهناك أكثر من 50 مضمارًا لسباقات الهجن في مختلف المناطق، ومنها مضمار قرية مغيراء للرياضات التراثية في العلا، والذي يُعدّ من الأجمل على مستوى العالم بفضل المناظر الطبيعية الخلابة والموروث الثقافي والتراثي المميز للمنطقة".