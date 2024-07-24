"منتجو الدواجن": حظر المنتجات البرازيلية لن يؤثر على السوق السعودي

قللت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن باتحاد الغرف السعودية من تأثير الحظر المؤقت المتعلق باستيراد منتجات الدواجن من البرازيل بسبب تفشي مرض "نيوكاسل" على السوق السعودي.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس اللجنة، المهندس محمد الشايع، أن الحظر المؤقت من البرازيل لن يكون له تأثير كبير على الكميات المتوافرة بالسوق السعودي، أو على الأسعار؛ وذلك لأن السعودية تعتمد على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق من الدواجن، سواء الطازجة أو المجمدة، بينما يغطي الدجاج المستورد المجمد النسبة المتبقية البالغة 30 %، التي يتم استيرادها من دول عدة.
وأضاف بأن السعودية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يتجاوز 100 %، من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، بما يغطي حاجة السوق المحلي، ويتجاوزه إلى التصدير إلى الدول المجاورة.
ونوَّه "الشايع" بما يشهده قطاع الدواجن من نمو بفضل دعم الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة، في ظل توجهات رؤية 2030 لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية؛ الأمر الذي سيُمكّن الإنتاج المحلي من تغطية أي نقص ينجم عن توقُّف المنتجات المستوردة؛ ما يضمن عدم تأثُّر المستهلك.
وأكد أن هناك مصادر بديلة جاهزة لتلبية احتياجات السوق السعودي من منتجات الدواجن في حال دعت الحاجة لذلك، بما يضمن توافُر المنتجات، وعدم انقطاعها عن السوق. مشيرًا إلى أن تنوُّع المصادر يُعزِّز من مرونة واستدامة سوق الدواجن بالسعودية، معربًا عن التزام شركات الدواجن المحلية بمواصلة تطوير قطاع الدواجن المحلي، وتعزيز قدراته؛ لضمان استدامة الأمن الغذائي.