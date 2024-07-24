"منتجو الدواجن": حظر المنتجات البرازيلية لن يؤثر على السوق السعودي

وفي التفاصيل، أوضح رئيس اللجنة، المهندس محمد الشايع، أن الحظر المؤقت من البرازيل لن يكون له تأثير كبير على الكميات المتوافرة بالسوق السعودي، أو على الأسعار؛ وذلك لأن السعودية تعتمد على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق من الدواجن، سواء الطازجة أو المجمدة، بينما يغطي الدجاج المستورد المجمد النسبة المتبقية البالغة 30 %، التي يتم استيرادها من دول عدة.