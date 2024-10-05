بالفيديو.. سعودية تحصل على لقب "الأمية التي أبكت العالم".. كيف قضت على البطالة؟ ولماذا بكت أمام الأمم المتحدة؟

وتابعت: "كان من ضمن الشروط للحصول على الجائزة ألا أكون أمية، وعندما أرسلت الفيديو عجبهم وسووا لي استثناء، خلال ثلاث أشهر تعلمت القراءة والكتابة، وعندما أمسك بالورقة لأقرأها بالأمم المتحدة بكيت، وكتبوا عني الأمية التي أبكت العالم". وقالت: "حط نفسك أنك الأول على العالم وأنت إنسان أمي، فعلًا انهرت من البكاء، وبعد ذلك قررت تأسيس جمعية، وحصلت على الثانوية وأنا أم وجدة، واليوم أنا في أول سنة بالجامعة العربية، وسمو الأمير عبدالعزيز بن طلال أخبرني أننا عند وعدنا والجامعة مفتوحة لك يا عائشة الشبيلي".