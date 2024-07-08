بأكثر من 11.5 مليار ريال.. أمير المدينة المنورة يدشّن ويضع حجر أساس 65 مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا

وأشار إلى أن المشاريع المدشّنة تضمنت مشروعًا نفذته الشركة السعودية لشراكات المياه بالشراكة مع القطاع الخاص بطرح وتنفيذ وتشغيل مشروع محطة إنتاج المياه المحلاة بينبع (المرحلة الرابعة)، وبطاقة إنتاجية تصل إلى (450) ألف متر مكعب يوميًا بتقنية التناضح العكسي، ويُعد المشروع هو الأول من نوعه لاعتماده على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك (8) مشاريع لشركة المياه لزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه، ورفع كفاءة عمليات التوزيع اليومية في المنطقة، و(7) مشاريع داعمة لمنظومة الخدمات البيئية من خلال مد خطوط رئيسية وشبكات فرعية وربطها بمنظومة محطات المعالجة البيئية.