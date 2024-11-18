قسطرة قلبية عاجلة تُنقذ حياة رضيع عمره "شهران" في مدينة الملك سعود الطبية

حققت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، إنجازًا طبيًا استثنائيًا تمثّل في إنقاذ حياة رضيع عمره شهران، يعاني تضيقًا شديدًا في الصمام الأورطي، ما أدى إلى هبوط حاد في ضغط الدم وضعف شديد في وظائف القلب عند وصوله إلى طوارئ الأطفال.
وكان قد باشر فريق الطوارئ وفريق العناية المركزة الحالة على الفور، حيث وُضِع الرضيع على جهاز التنفس الاصطناعي، كما أُعطي أدوية لدعم وظائف القلب، تلا ذلك إجراء عملية قسطرة قلبية عالية الخطورة لتوسيع الصمام الأورطي باستخدام البالون بقيادة استشاري قلب الأطفال الدكتور مشعل الدحيم.
وأوضح الدكتور "مشعل" أن قسم قسطرة قلب الأطفال في مركز صحة قلب المدينة يتميز بكفاءات طبية عالية تشمل فريقًا متخصصًا من أطباء أمراض القلب والتخدير وفنيي معمل القسطرة وفريق تمريض عالي التخصص، وأكد أن هذه الإمكانات أسهمت في اتخاذ قرار إجراء القسطرة داخل المدينة الطبية.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تتمتع بإمكانيات طبية متقدمة وكوادر مؤهلة على أعلى مستوى، مما يمكّنها من التعامل مع الحالات الحرجة بدقة وكفاءة، ويعزز دورها الريادي في تقديم خدمات صحية شاملة ومتطورة بالمملكة.