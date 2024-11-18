قسطرة قلبية عاجلة تُنقذ حياة رضيع عمره "شهران" في مدينة الملك سعود الطبية

حققت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، إنجازًا طبيًا استثنائيًا تمثّل في إنقاذ حياة رضيع عمره شهران، يعاني تضيقًا شديدًا في الصمام الأورطي، ما أدى إلى هبوط حاد في ضغط الدم وضعف شديد في وظائف القلب عند وصوله إلى طوارئ الأطفال.