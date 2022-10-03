الرياض.. متحف "سنيك" يعرض لزواره حذاء مايكل جوردان في منتصف الثمانينيات الميلادية

ويضم المتحف أزواجًا فريدة من الأحذية لم تسبق رؤيتها في الأماكن العامة من قبل، إضافة إلى بعض السنيكرز التي جُمعت من قِبل مُهتمين في المجال، في أمريكا وفرنسا وإنجلترا.