"محمية الإمام تركي" تحظر أنشطة الصيد الجائر ضمن نطاقها

وأشارت الهيئة إلى أن الحفاظ على الكائنات الفطرية وموائلها، خصوصاً الأنواع المهددة بالانقراض يأتي في صميم إستراتيجياتها لتعزيز التوازن البيئي في المحمية، كما تسعى الهيئة لنشر ثقافة الصيد المستدام والحفاظ على التراث غير المادي الذي يرتبط بعراقة الصيد في المملكة، مع ضرورة مراعاة الحماية البيئة.