"مجمع إرادة والصحة النفسية": الدعم النفسي الأسري والمدرسي وحرص الطلاب.. مثلث لنجاح العودة للدراسة

وأوضح "مجمع إرادة" أن من أبرز جوانب ذلك، بناء بيئة إيجابية وداعمة تشعر الطالب بالأمان، وتجعله يعي أن الأخطاء جزء طبيعي من عملية التعلم وليست سببًا للعقاب أو السخرية، وتشجيع التفاعل الإيجابي ومحاربة السلوكيات السلبية، وتعزيز ثقة الطالب بنفسه بالتركيز على نقاط القوة وإبرازها، بدلًا من التركيز فقط على الأخطاء، والإشادة بجهوده وإن كانت النتائج متواضعة، والتواصل الفعال والمتابعة والاحتواء، ومراقبة التغيرات في سلوك الطالب أو أدائه الدراسي، للتمكن من التدخل المبكر وتقديم الدعم اللازم، والحرص على إيجاد شراكة مع الأسرة لدعم الطلاب، وبحث ومناقشة أي ملاحظات أو تطورات وبما يساعد على توفير بيئة متكاملة لدعم الطالب، وتفهّم الفروقات الفردية، ومراعاة القدرات والظروف المختلفة بينهم، وتجنب المقارنات تجنبًا لخلق بيئة تنافسية سلبية، وتطبيق أساليب تعليمية مبتكرة وتفاعلية تقلل من الملل والتوتر وتزيد الشغف.