"الوطنية للإسكان NHC" تحصل على ترخيص أعمال الحكومة الرقمية

ويأتي حصول الوطنية للإسكان على ترخيص أعمال الحكومة الرقمية؛ لتطويرها وتشغيلها مجموعة من المنتجات والمنصات الرقمية التي تقدم حلولاً تقنية للأفراد والأعمال، وتشتمل القائمة على "سكني" و "إيجار" و "ملّاك" و "الأراضي البيضاء" و"البناء المستدام" و"فرز الوحدات العقارية"، إضافة إلى "السكن الجماعي"، والتي تهدف إلى تقديم سائر الخدمات والحلول السكنية التي تسهّل رحلة العميل في تملّك المسكن، كما تطوّر حلولاً مبتكرة تشكّل قيمة مضافة لخدمة ذوي العلاقة في السوق العقاري، وتقود التطوير لتحقيق الاستدامة المالية وتنظيم الإجراءات وتيسيرها.