لاعب نادي مضر يجري جراحة ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

وقال الكابتن البيشي أنه تعرض للإصابة أثناء مباراة مع الكوكب، حيث شعر بألم حاد ولاذع في موضع الإصابة، مضيفاً أنه من وقتها ظل يعاني من آلام مستمرة، وعدم القدرة على المشي، وثني ومد الركبة وعدم اتزانها، ومنعته هذه الأعراض من ممارسة حياته بصورة طبيعية، وكذلك ممارسة نشاطه الرياضي، فقام بمراجعة المستشفى، وخضع للفحص السريري، وصور أشعة الرنين المغناطيسي التي أكدت إصابته بقطع في وتر الصابونة، فأجريت له عملية ناجحة ، تم فيها إصلاح الوتر المتضرر وتدعيمه بأوتار أخرى، وأكد البيشي أنه يشعر بتحسن كبير بعد العملية.