لاعب نادي مضر يجري جراحة ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

أجرى لاعب نادي مضر بالقطيف الكابتن مهدي على البيشي، عملية جراحية لإصلاح قطع بوتر صابونة الركبة، وتدعيمه بأوتار أخرى، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، على يد الدكتور محمد عبدالله القحطاني استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية وتبديل مفصل الركبة، ونجحت العملية بفضل الله بالرغم من أن تأخر اللاعب في إجراءها زاد من صعوبتها وتعقيداتها.
وقال الكابتن البيشي أنه تعرض للإصابة أثناء مباراة مع الكوكب، حيث شعر بألم حاد ولاذع في موضع الإصابة، مضيفاً أنه من وقتها ظل يعاني من آلام مستمرة، وعدم القدرة على المشي، وثني ومد الركبة وعدم اتزانها، ومنعته هذه الأعراض من ممارسة حياته بصورة طبيعية، وكذلك ممارسة نشاطه الرياضي، فقام بمراجعة المستشفى، وخضع للفحص السريري، وصور أشعة الرنين المغناطيسي التي أكدت إصابته بقطع في وتر الصابونة، فأجريت له عملية ناجحة ، تم فيها إصلاح الوتر المتضرر وتدعيمه بأوتار أخرى، وأكد البيشي أنه يشعر بتحسن كبير بعد العملية.
وعبر كابتن البيشي عن إعجابه بمستوى خدمات الرعاية الصحية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب، ووصف تجربته فيه بالممتازة، وأعرب عن شكره وتقديره لكافة العاملين فيه، وخص بالشكر د. محمد عبدالله القحطاني والفريق الطبي المعاون له مشيراً إلى أنه حظي باهتمام كبير قبل وبعد العملية، كما تلقى شرحاَ وإرشادات طبية وافية في التعامل الصحيح مع الإصابة، كما قدم شكره لإدارة نادي مضر واهتمامهم وتسهيلهم لإجراءات العملية.
الجدير بالذكر أن وحدة الطب الرياضي بمستشفي الدكتور سليمان الحبيب، تعد واحدة من أميز الوحدات المتخصصة التي تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة للرياضيين، الأمر الذي جعلها المقصد الأول لنجوم الرياضة العربية والخليجية، لالتزامها الصارم بالمعايير المعتمدة دولياً في علاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية وإجراء العمليات والتدخلات الجراحية ووضع البرامج التأهيلية التي تمكن الرياضيين من العودة إلى الملاعب في أقصر فترة ممكنة.