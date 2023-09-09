"سدايا" تشارك بجناح تثقيفي عن مشروعاتها الرقمية بواحة الإعلام على هامش قمة العشرين بالهند

وتسعى "سدايا" في جناحها إلى المشاركة مع القطاعات الحكومية في الواحة إلى إبراز صورة المملكة المتقدمة في مختلف المجالات ومنها مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي إحدى نتائج الثورة الصناعية الرابعة التي أحدثت استخداماتها تغييرًا كبيرًا في مختلف مناحي الحياة، وبفضل هذه الجهود تبوأت المملكة أعلى المؤشرات العالمية في تلك المجالات؛ ناهيك عما قامت به سدايا باسم المملكة من أدوار متعددة في نقل وتوطين وإنتاج المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها ونشرها ودمجها في عمليات التنمية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية المملكة 2030؛ فضلًا عن الأدوار العالمية الأخرى التي أسهمت فيها من أجل خدمة المجتمعات البشرية وتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي.