"سدايا" تشارك بجناح تثقيفي عن مشروعاتها الرقمية بواحة الإعلام على هامش قمة العشرين بالهند

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بجناح تثقيفي مع عدد من الجهات الحكومية ضمن واحة الإعلام المقامة في فندق أوبروي في نيودلهي؛ وذلك على هامش انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في الهند خلال الفترة من 9- 10 سبتمبر 2023م.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود "سدايا" في التعريف بالإمكانات المتقدمة التي حققتها باسم المملكة في مختلف مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي؛ وذلك في إطار ما تحظى به من دعم منقطع النظير من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.
ويستعرض الجناح عددًا من المنتجات الرقمية والمشروعات الدولية التي نفّذتها سدايا باسم المملكة خدمة للبشرية مثل: منظومة الاتصال المرئي الآمن (بروق)، التي نقلت أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة عام 2020، ومبادرة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بشعار الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية وهو أكبر حدث عالمي في هذا المجال وحضرها خبراء ومختصون من 100 دولة، ومبادرة (آرتاثون العالمية) التي شارك فيها فنانون كبار من 60 دولة و500 من خبراء وعلماء مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والفنانين، بالإضافة إلى مشروع إيليفيت Elevate الذي يعد أول مشروع عالمي لتمكين 25 ألف امرأة في العالم من خلال تدريب مخصص على تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة Google Cloud.
وتسعى "سدايا" في جناحها إلى المشاركة مع القطاعات الحكومية في الواحة إلى إبراز صورة المملكة المتقدمة في مختلف المجالات ومنها مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي إحدى نتائج الثورة الصناعية الرابعة التي أحدثت استخداماتها تغييرًا كبيرًا في مختلف مناحي الحياة، وبفضل هذه الجهود تبوأت المملكة أعلى المؤشرات العالمية في تلك المجالات؛ ناهيك عما قامت به سدايا باسم المملكة من أدوار متعددة في نقل وتوطين وإنتاج المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها ونشرها ودمجها في عمليات التنمية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية المملكة 2030؛ فضلًا عن الأدوار العالمية الأخرى التي أسهمت فيها من أجل خدمة المجتمعات البشرية وتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي.
وتتسق هذه الجهود مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في ظل دعمه غير المحدود لجعل المملكة مركزًا تقنيًّا عالميًّا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي.
وتعرض "واحة الإعلام" في أجنحتها جزءًا من مستقبل المملكة الحضاري الذي تبرزه مشاريع تنموية كبرى وفي مقدمتها: نيوم، وذا لاين، وجزيرة سندالة، ومشروع أكساجون، وتروجينا، والعلا، ومشروع البحر الأحمر.
وتضم الواحة عروضًا متنوعة لجهات حكومية مثل: وزارة الطاقة، وزارة الرياضة، وزارة الثقافة ممثلة في المعهد الملكي للفنون التقليدية، ووزارة الاستثمار (استثمر في السعودية)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومنتدى مستقبل الاستثمار، وشركة البحر الأحمر الدولية، ومبادرة كنوز التي يشرف عليها مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام.