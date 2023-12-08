بالترويج للسياحة الساحلية.. هيئة "البحر الأحمر" تختتم مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي

وعرّفت الهيئة للزوار والمستفيدين لوائحها السبعة الجديدة التي أصدرتها، ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، التي من بينها تأجير اليخوت الضخمة، واليخوت الخاصة الزائرة، سعيًا منها إلى تحسين تجربة السياحة الساحلية مع ضمان الاستدامة والسلامة.