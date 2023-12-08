بالترويج للسياحة الساحلية.. هيئة "البحر الأحمر" تختتم مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي

اختتمت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي (ILTM) في مدينة كان الفرنسية، وذلك بالمشاركة مع الهيئة السعودية للسياحة تحت مظلة "روح السعودية".
وتُعد الهيئة المُنظم والمُمكّن الرئيس للسياحة الساحلية في البحر الأحمر في المملكة، إذ يُمثل معرض سوق السفر العالمي (ILTM) أحد أبرز الفعاليات العالمية للترويج للأنشطة السياحية والترفيهية الفاخرة في العالم، ويقصد المعرض عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
واستعرضت الهيئة خدماتها للمشاركين في مهرجان كان، للتعرّف على أنشطتها ومشاريعها، والخطط والبرامج التي تجهزها لدعم الأنشطة السياحية الفاخرة.
وعرّفت الهيئة للزوار والمستفيدين لوائحها السبعة الجديدة التي أصدرتها، ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، التي من بينها تأجير اليخوت الضخمة، واليخوت الخاصة الزائرة، سعيًا منها إلى تحسين تجربة السياحة الساحلية مع ضمان الاستدامة والسلامة.
وأبرزت الهيئة ما يملكه البحر الأحمر من إمكانات بكر غنية بالموارد الطبيعية والثرية بالتنوع البيئي والثقافي والمناخي، من خلال ساحل يمتد لمساحة 1800 كم، وباحتوائه على أكثر من 1000 جزيرة، كعوامل جذب لتدفق الاستثمارات نحوه.