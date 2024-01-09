لتوفير حزمة خدمات.. "منشآت" تطلق برنامج زمالة منظومة الابتكار التجاري الوطنية

ويقدم البرنامج فرصة التأهل لـ 30 مشاركًا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من البرامج المقدمة على مدار 20 يومًا مع أبرز المدربين والمختصين، من خلال تقديم أكثر من 200 جلسة استشارية في مختلف المجالات، مما يتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز قيمة تصل إلى 200 ألف ريال لأفضل مشاريع التخرج من برنامج الزمالة، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.