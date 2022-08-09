"التجارة": السجن والتشهير والإبعاد لمقيمين لتخزينهما لحوماً فاسدة

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا ضد المخالفين، والمتضمن تغريمهما وسجنهما لمدة ثلاثة أشهر، والإبعاد عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل ،والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقتهما، إلى جانب مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة.