"الربيعة": تبرعات إغاثة غزة تصل كاملة للمستحقين دون أي رسوم إدارية

كشف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المركز لا يقتطع من التبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أي رسوم إدارية، وأنها تصل لمستحقيها كاملة.
وأشار "الربيعة" إلى أنه سيجري جمع التبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز.
وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال "الربيعة": إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ يطلق مركز الملك سلمان للإغاثة حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ مشيرًا إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسّد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.
وأعلن خلال التدشين عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لهذه الحملة بمبلغ قدره 30 مليون ريال، كما أعلن عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 20 مليون ريال.
ورفع "الربيعة"، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى التوفيق لتنفيذ هذه التوجيهات الكريمة لكي تسهم في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.