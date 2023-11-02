"الربيعة": تبرعات إغاثة غزة تصل كاملة للمستحقين دون أي رسوم إدارية

كشف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المركز لا يقتطع من التبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أي رسوم إدارية، وأنها تصل لمستحقيها كاملة.