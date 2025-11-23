حي حراء الثقافي.. وجهة تجمع بين روح التاريخ وحداثة التجربة في مكة

يشهد حي حراء الثقافي هذه الأيام حركة نشطة وإقبالًا متزايدًا من الزوار، تزامنًا مع الإجازة المدرسية، حيث يتوافد العديد للاستمتاع بالأقسام والأجنحة المتنوعة التي يقدمها الحي، والاستفادة من التجارب الثقافية والتراثية التي يعكسها المكان في محيط يجمع بين أصالة التاريخ وروح الحداثة.