هنا لا يطلع أبدًا.. "المسند": أشرق نجم سهيل اليوم وليس طقس نجد كالشام!

وعن درجات العرض ووقت الشروق، أشار إلى أنه عند "درجة عرض 13 سيكون وقت الشروق 01:24 ص، وعند درجة عرض 16 سيكون وقت الشروق 01:42، وعند درجة عرض 19 - 02:01، وعند درجة عرض 22 - 02:21، وفي درجة عرض 25 - 02:44، ومع درجة عرض 28 - 03:10، ودرجة عرض 31 - 03:41، ودرجة عرض 34 - 04:22، وعند درجة عرض 37 - 05:39، ودرجة عرض 38 لا يطلع أبدًا".