هنا لا يطلع أبدًا.. "المسند": أشرق نجم سهيل اليوم وليس طقس نجد كالشام!

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن شروق نجم سهيل اليوم، مشيرًا إلى شروق نجم سهيل ابتداءً من جنوبي الجزيرة العربية حتى دائرة عرض 38 درجة شمالًا؛ حيث لا يطلع هناك مطلقًا.
وأوضح أن الاختلاف يظهر في الشروق بسبب انحناء الأرض، ولكون نجم سهيل نجمًا جنوبيًا، فإنه يطلع في المواقع الجغرافية الجنوبية قبل الشمالية، هذا من الناحية الفلكية.
وأضاف: "أما من ناحية الطقس وتغيراته فكل إقليم له خصائصه الجوية، فليس طقس اليمن كطقس نجد، ونجد ليست كالشام وهكذا".
وعن درجات العرض ووقت الشروق، أشار إلى أنه عند "درجة عرض 13 سيكون وقت الشروق 01:24 ص، وعند درجة عرض 16 سيكون وقت الشروق 01:42، وعند درجة عرض 19 - 02:01، وعند درجة عرض 22 - 02:21، وفي درجة عرض 25 - 02:44، ومع درجة عرض 28 - 03:10، ودرجة عرض 31 - 03:41، ودرجة عرض 34 - 04:22، وعند درجة عرض 37 - 05:39، ودرجة عرض 38 لا يطلع أبدًا".