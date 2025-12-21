"الربيش": بعد رؤية وتوجيهات ولي العهد.. قرعة الإسكان تؤكد عودة التوازن إلى سوق العقار

أرقام ومواقع

ويختتم الربيش بأن المساحات المخصصة بلغت 6,380,600 أمتار مربعة، موزعة على أحياء عدة داخل النسيج العمراني، منها القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، بمساحة 300 متر مربع للقطعة، في مؤشر عملي على عودة التوازن وترسيخ الاستقرار العقاري.