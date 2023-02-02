الكلباني: وجدنا كل ترحاب من الأشقاء فيما يعوق الاستثمارات العمانية في المملكة

وقال علي بن حمد الكلباني إنه تم الاتفاق على اجتماع يحضره الوزراء المعنيون من الجانبين العماني والسعودي لإيجاد حلول بخصوص شهادات المنشأ للصناعات العمانية، وعقد حلقات من قِبَل اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة صناعة عمان؛ لاختيار القطاعات الاستثمارية التي يجب توطينها بالمنطقة الاقتصادية بالظاهرة التي تم توقيع اتفاقيتها على هامش المنتدى العماني السعودي.