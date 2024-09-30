سكان "خزام" يشيدون بمزاياها.. وتجـربة العيش الاستثنائية فيها

وفي حديثه عن جودة البناء قال أن" أحد الاقارب فكر بشراء فلة من مقاول أو من بعض تجار العقار الذين يبنون الفلل ويبيعونها على المستهلكين، ونصحته بأن يشتري مباشرة من الشركة الوطنية للإسكان NHC لضمان الجودة والخدمات وتخضع لأعلى معايير الجودة والاستدامة" وأضاف إلى حديثه "نعرف ناس ونسمع عن قصص بعد ثلاثة شهور من الشراء ظهرت عيوب في الفلل التي يتم شرائها من بعض المقاولين والتجار ويكون معرضين للغش لا سمح الله أما مشاريع الشركة الوطنية للإسكان NHC عليها رقابة شديدة من قبل المسؤولين ويراقبون عملهم وجودته ويهتمون بجميع التفاصيل"