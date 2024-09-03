نائب وزير الموارد البشرية بـ"ديوانية كتاب الرأي"‫: حققنا 80% من استراتيجية إصلاح سوق العمل

وأوضح أن التعديلات في نظام العمل التي صدرت مؤخرًا بقرار من مجلس الوزراء، جاءت لتواكب التسارع الحاصل في سوق العمل؛ مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بمراجعة مواد النظام واقتراح التعديلات اللازمة عليها، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية ملائمة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية والاتفاقيات الدولية، ويمكّن من تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل.