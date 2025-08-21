وزارة الدفاع توقع اتفاقية شراكة عسكرية مع الحرس الوطني الأمريكي

وجرى اختيار ولايتي إنديانا وأوكلاهوما لهذه الشراكة لما تتمتعان به من خبرات متميزة في التدريب العسكري، دعم القدرات القيادية، الاستجابة للكوارث، وحماية البنية التحتية، وهي مجالات تتوافق مع أولويات وزارة الدفاع السعودية لتعزيز الجاهزية الشاملة للقوات المسلحة.

ونوّه الفريق الأول الركن فياض الرويلي بالدعم المستمر الذي تحظى به القوات المسلحة من القيادة الرشيدة – أيدها الله –، مؤكداً أن هذه الشراكة الإستراتيجية تأتي امتدادًا لتوجيهات وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –، لتعزيز جاهزية القوات المسلحة ورفع كفاءتها العملياتية.