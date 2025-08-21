وزارة الدفاع توقع اتفاقية شراكة عسكرية مع الحرس الوطني الأمريكي

وقّعت وزارة الدفاع، اليوم، اتفاقية شراكة عسكرية مع الحرس الوطني الأمريكي لولايتي إنديانا وأوكلاهوما، وذلك خلال مراسم أُقيمت في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، ومشاركة ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني السعودي.
وقّع الاتفاقية من جانب وزارة الدفاع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، فيما وقّعها من الجانب الأمريكي رئيس مكتب الحرس الوطني الأمريكي الفريق الأول ستيفن نوردهاوس، والمساعد العام للحرس الوطني بولاية أوكلاهوما اللواء توماس مانسينو، والمساعد العام للحرس الوطني بولاية إنديانا العميد لورانس ميونيخ.
وتأتي الاتفاقية ضمن برنامج الشراكة بين الدول (SPP) التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، الذي يضم أكثر من 115 شراكة دولية حول العالم، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي والأمني عبر التدريب وتبادل الخبرات ودعم جهود الأمن والاستقرار.
وتغطي الاتفاقية مجالات رئيسة أبرزها: تطوير القدرات الدفاعية المشتركة، رفع جاهزية القوات المسلحة السعودية، المشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة، تنمية القيادات والتخطيط الإستراتيجي، تعزيز الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث، وبناء شراكات مؤسسية مستدامة.
كما تشمل المبادرات المستقبلية زيارات تبادلية، تدريبات ميدانية في البلدين، برامج لتبادل الضباط، ورش عمل متخصصة في القيادة والتخطيط، الذكاء الاصطناعي، وإدارة الأزمات، إلى جانب مشاريع مجتمعية وثقافية تعزز التعاون والتقارب بين الجانبين.
وجرى اختيار ولايتي إنديانا وأوكلاهوما لهذه الشراكة لما تتمتعان به من خبرات متميزة في التدريب العسكري، دعم القدرات القيادية، الاستجابة للكوارث، وحماية البنية التحتية، وهي مجالات تتوافق مع أولويات وزارة الدفاع السعودية لتعزيز الجاهزية الشاملة للقوات المسلحة.
ونوّه الفريق الأول الركن فياض الرويلي بالدعم المستمر الذي تحظى به القوات المسلحة من القيادة الرشيدة – أيدها الله –، مؤكداً أن هذه الشراكة الإستراتيجية تأتي امتدادًا لتوجيهات وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –، لتعزيز جاهزية القوات المسلحة ورفع كفاءتها العملياتية.
وأضاف الرويلي أن الاتفاقية تمثل محطة تاريخية في مسيرة التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعكس التزامهما الراسخ ببناء قدرات مشتركة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أنها استثمار إستراتيجي طويل الأمد يسهم في تطوير قدرات القوات المسلحة السعودية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
من جانبه، أعرب الفريق الأول ستيفن نوردهاوس عن اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة مع المملكة، مؤكداً أنها ستعزز القدرات الدفاعية المشتركة وترفع الجاهزية، بما يدعم جهود البلدين لمواجهة التحديات.
كما أوضحت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في المملكة أليسون ديلورث أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، وامتدادًا للشراكة الإستراتيجية المستدامة.
وتجسد هذه الاتفاقية متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتشكل ركيزة جديدة للتعاون الدفاعي طويل الأمد بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وبناء مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا.