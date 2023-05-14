ساهم.. قرابة 60 ألف متبرع لدعم الأشقاء بالسودان والتبرعات تعدّت 13 مليون ريال

بلغ إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة "ساهم" 13.196.905 حاليا، بإجمالي 59313 متبرعاً.
وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.
وأوضح المركز أن الملايين من السودانيين بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب؛ وعطاء المتبرعين يخفّف معاناتهم والدعم يوفّر لهم مستلزمات الحياة.
وكان قد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات إنسانية متنوّعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم"؛ لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًّا.
وأكّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، أيّدهما الله، على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق، والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي يشهدها السودان.