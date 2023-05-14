ساهم.. قرابة 60 ألف متبرع لدعم الأشقاء بالسودان والتبرعات تعدّت 13 مليون ريال

وأكّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، أيّدهما الله، على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق، والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي يشهدها السودان.