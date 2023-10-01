أكثر من 200 مزرعة بمنطقة الباحة تضخ أجود أنواع البن العربي للأسواق المحلية

وعن زراعة البن العربي، أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن زراعته تشتهر في جنوب المملكة بشكلٍ عام وبمنطقة الباحة خاصة، حيث يوجد بجبل "شدا" الأعلى والأسفل، وصدر المزاودة ما يتجاوز الـ 200 مزرعة بها أكثر من 22 ألف شجرة من أجود أنواع البن العربي، مشيراً إلى جهود وزارة البيئة لاستدامة هذه الزراعة عبر عديد من البرامج والمشاريع، منها مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد مياه الأمطار التي تقدم الدعم العيني للمزارعين من إنشاء ممرات مائية وخزانات لتجميع المياه مختلفة السعة منها ما يبلغ 240، 120، 90، 60 طناً.