أكثر من 200 مزرعة بمنطقة الباحة تضخ أجود أنواع البن العربي للأسواق المحلية

يزوّد أكثر من 200 مزرعة للبُن الشدوي بمنطقة الباحة، الأسواق المحلية بأجود أنواع البن، وذلك لما يتميّز به من جودة ومذاق.
وعن زراعة البن العربي، أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن زراعته تشتهر في جنوب المملكة بشكلٍ عام وبمنطقة الباحة خاصة، حيث يوجد بجبل "شدا" الأعلى والأسفل، وصدر المزاودة ما يتجاوز الـ 200 مزرعة بها أكثر من 22 ألف شجرة من أجود أنواع البن العربي، مشيراً إلى جهود وزارة البيئة لاستدامة هذه الزراعة عبر عديد من البرامج والمشاريع، منها مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد مياه الأمطار التي تقدم الدعم العيني للمزارعين من إنشاء ممرات مائية وخزانات لتجميع المياه مختلفة السعة منها ما يبلغ 240، 120، 90، 60 طناً.
وأضاف، أن "برنامج ريف" الذي يقدّم دعماً مادياً غير مسترد لضمان التنمية الريفية الزراعية المستدامة يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة كفاءة الإنتاج، حيث يستهدف 8 قطاعات زراعية، ومنها تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي.
وعن الجهود المبذولة في سبيل دعم زارعة البن، بيّن المهندس الزهراني؛ أن إنشاء أول مدينة لزراعة البن في المملكة بمنطقة الباحة على مساحة إجمالية 1,600,000 متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 300 ألف شجرة سيرفع من حجم الإنتاج العام للبن العربي إلى 100%، كما يوفر 1000 فرصة وظيفية متضمنة مركز أعمال ومراكز تدريب وسكن وضيافة، ومعرضاً دائماً بما يحقق عنصر جذب للمنطقة كوجهة سياحية زراعية مميزة.