في أكبر مبادرة بالرياض.. "سيل" تطلق فرصة تطوعية بيئية لتعزيز استدامة الماء

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية "سيل" عبدالله بن راشد الغريب أن مشاركة الجمعية تأتي امتدادًا لدورها في تعزيز الوعي البيئي والمائي، مشيرًا إلى أن العمل الميداني ليس عابرًا بل يهدف لصناعة أثر مستدام، قائلاً: "المتطوع هو شريكنا الأول في نمو البيئة، ومساهمته تعكس قيم العطاء والمسؤولية التي تقوم عليها سيل".