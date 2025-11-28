في أكبر مبادرة بالرياض.. "سيل" تطلق فرصة تطوعية بيئية لتعزيز استدامة الماء

في أكبر مبادرة تطوعية من نوعها تشهدها العاصمة ضمن برنامج "الرياض تتطوع"، أطلقت جمعية "سيل" فرصة ميدانية نوعية تعيد إبراز أهمية الماء في حياة المدينة، وتسهم في رفع الوعي البيئي وتنمية الغطاء النباتي، بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض.
وتشمل المهام الميدانية للمبادرة التي تنطلق يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 في حديقة حي عكاظ، سقيا وري النباتات في الحدائق العامة دعمًا لاستدامة الغطاء النباتي، وإماطة مخلفات المياه، ومعالجة السلوكيات السلبية المرتبطة بسوء استخدام الماء، والتوعية المجتمعية بدوره الحيوي في حماية البيئة، إلى جانب رصد التشوهات البصرية المائية كتسربات المياه وتضرر نقاط السقيا والري.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية "سيل" عبدالله بن راشد الغريب أن مشاركة الجمعية تأتي امتدادًا لدورها في تعزيز الوعي البيئي والمائي، مشيرًا إلى أن العمل الميداني ليس عابرًا بل يهدف لصناعة أثر مستدام، قائلاً: "المتطوع هو شريكنا الأول في نمو البيئة، ومساهمته تعكس قيم العطاء والمسؤولية التي تقوم عليها سيل".
ودعت الجمعية الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، موضحة أن المشاركين سيحصلون على 68 ساعة تطوعية معتمدة، ومؤكدة على أهمية الماء في استدامة الحياة، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾.
للتسجيل: [اضغط هنا]
للاستفسار: 0539818885