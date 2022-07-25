مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُقدم برنامجًا خاصًّا بمتابعة الحمل والولادة لاكتشاف المشكلات الصحية التي قد تصيب الأم وجنينها مبكرًا

مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُقدم برنامجًا خاصًّا بمتابعة الحمل والولادة لاكتشاف المشكلات الصحية التي قد تصيب الأم وجنينها مبكرًا
قام مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، بإعداد برنامج متخصص لمتابعة الحمل والولادة، يغطي كل الجوانب الصحية للمرأة الحامل، ويجيب عن كل الأسئلة التي تهمها، ويجنّبها وطفلها الأمراض الوراثية والمعدية عبر أحدث الوسائل التشخيصية، وأفضل الخطط العلاجية، ويشرف على هذا البرنامج كفاءات طبية مؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا.
ويشمل البرنامج 13 زيارة مراجعة لطبيبة النساء والولادة، تتضمن متابعة قياسات ضغط الدم، والوزن، وفحص السكر، والبروتين، وكذلك قياس ارتفاع قعر الرحم، وسماع دقات قلب الجنين بالدوبلر في كل زيارة. إضافة إلى مجموعة تحاليل مخبرية منها فحص الدم الشامل، وعدد كريات الدم البيضاء، ونسبة الهيموجلوبين، واختبار تحليل البول؛ للتأكد من عدم وجود التهاب في البول، وتحاليل داء القطط، والحصبة الألمانية، والأنيميا المنجلية، والتهاب الكبد الوبائي.
كما يشتمل البرنامج على التصوير بالموجات الصوتية ثلاث مرات لمتابعة نمو الجنين، ووضعه الصحي، وكمية السائل الأمينوسي، وتخطيط قلب الجنين، وكذلك زيارة طبيب الأطفال، وفحص شامل للدم، وعدد كريات الدم البيضاء، ونسبة الهيموجلوبين؛ لمعرفة صورة الدم، وخضاب الدم، ونسبة الصفائح الدموية، وعدد كريات الدم البيضاء، مع اختبار البول (للتأكد من عدم وجود التهاب أو سكري في البول)، إضافة إلى فحص السكر بالدم لمعرفة سكر الحمل؛ وذلك لضمان سلامة الأم وجنينها.
ويمكن تلخيص هذا البرنامج في تشخيص المشكلات الصحية التي قد تصيب الأم أو جنينها مبكرًا، ومراقبة تطور نمو الجنين، ومتابعة النظام الغذائي الأمثل للأم. ويأتي إعداد هذا البرنامج حرصًا من المستشفى على صحة المرأة وجنينها، وفهم الحالة الصحية ومن ثم تحديد المخاطر المحتملة لا سمح الله.