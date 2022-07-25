مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُقدم برنامجًا خاصًّا بمتابعة الحمل والولادة لاكتشاف المشكلات الصحية التي قد تصيب الأم وجنينها مبكرًا

ويشمل البرنامج 13 زيارة مراجعة لطبيبة النساء والولادة، تتضمن متابعة قياسات ضغط الدم، والوزن، وفحص السكر، والبروتين، وكذلك قياس ارتفاع قعر الرحم، وسماع دقات قلب الجنين بالدوبلر في كل زيارة. إضافة إلى مجموعة تحاليل مخبرية منها فحص الدم الشامل، وعدد كريات الدم البيضاء، ونسبة الهيموجلوبين، واختبار تحليل البول؛ للتأكد من عدم وجود التهاب في البول، وتحاليل داء القطط، والحصبة الألمانية، والأنيميا المنجلية، والتهاب الكبد الوبائي.