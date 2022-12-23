"سبق" ترافق وفداً استعرض الخدمات والبرامج المقدمة لنزلاء سجن المباحث بأبها

زار وفد من مسؤولي ووجهاء منطقة نجران، سجن المباحث العامة بأبها، تلبية لدعوة تلقوها من رئاسة أمن الدولة ممثلة في إدارة المباحث بمنطقة نجران، وذلك في إطار برنامج الرئاسة، لتعريف المجتمع بما أوكل إليها من مهام لرعاية من انحرف عن جادة الصواب، عبر برامج حديثة ومبتكرة تعيدهم إلى الطريق القويم.