"سبق" ترافق وفداً استعرض الخدمات والبرامج المقدمة لنزلاء سجن المباحث بأبها

زار وفد من مسؤولي ووجهاء منطقة نجران، سجن المباحث العامة بأبها، تلبية لدعوة تلقوها من رئاسة أمن الدولة ممثلة في إدارة المباحث بمنطقة نجران، وذلك في إطار برنامج الرئاسة، لتعريف المجتمع بما أوكل إليها من مهام لرعاية من انحرف عن جادة الصواب، عبر برامج حديثة ومبتكرة تعيدهم إلى الطريق القويم.
واستمع الوفد على ألسنة النزلاء عما يقدم لهم من خدمات فندقية، وبرامج وتوفير متطلبات الرفاهية، مصحوبة بتعامل راق يعكس حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة في رعايتهم وتقويمهم ليصبحوا نواة لمجتمع صالح.
كما يضم سجن المباحث بأبها مستشفى كبيراً يعمل على مدار الساعة، ويحتوي على أحدث الأجهزة، كما يضم المستشفى استشاريين، وأطباء، وأخصائيين، وممرضين، ويستقطب الأجانب منهم عبر لجنة خاصة من رئاسة أمن الدولة.
ويشمل مستشفى السجن عدة عيادات، منها: الأسنان، والطوارئ، والأنف والأذن والحنجرة، والطب النفسي، والمسالك، والعظام، والأشعة، والعلاج الطبيعي والباطنية، فضلاً عن المختبر.
وتتوافر جميع الأدوية في صيدلية المستشفى، وما لا يوجد يوفر عبر الشراء المباشر على حساب رئاسة أمن الدولة.
الجدير بالذكر أن أغلب أعمال السجن تتم وفق أجود وآخر ما توصلت له التقنية، لتسهيل المهام اليومية ونظام أجنحة إدارة الوقت، بأفكار وابتكارات القائمين على السجن.
وفِي ختام زيارة "سبق" مع الوفد المرافق تم تقديم الشكر للقائمين على سجن المباحث العامة بمدينة أبها، على كل ما يقومون به خدمةً لهذا الوطن الغالي.