تمهيدًا للعمل على السفن التجارية.. اختبارات كفاءة لأكثر من 50 طالبًا بحريًا

وشارك في الاختبارات التحريرية (29) طالبًا في تخصص الملاحة البحرية و(20) طالباً في تخصص الهندسة البحرية، فيما شارك في الاختبارات الشفهية (15) طالبًا في تخصص الهندسة البحرية؛ للحصول على شهادة الكفاءة للضباط البحريين (مهندس ثاني).