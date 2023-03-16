تمهيدًا للعمل على السفن التجارية.. اختبارات كفاءة لأكثر من 50 طالبًا بحريًا

أجرت الهيئة العامة للنقل, اختبارات الكفاءة التحريرية والشفهية للضباط البحريين في قسم الملاحة البحرية والهندسة البحرية (ضابط ثانٍ ومهندس ثالث)، والتي تمكنهم من العمل على متن السفن التجارية.
وشارك في الاختبارات التحريرية (29) طالبًا في تخصص الملاحة البحرية و(20) طالباً في تخصص الهندسة البحرية، فيما شارك في الاختبارات الشفهية (15) طالبًا في تخصص الهندسة البحرية؛ للحصول على شهادة الكفاءة للضباط البحريين (مهندس ثاني).
وتهدف الهيئة من هذه الاختبارات إلى دعم القوى الوطنية القيادية العاملة بالمجال البحري وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل البحري، ورؤية المملكة 2030، بما يدعم توطين القطاع البحري بالكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً مهنياً رفيعاً وبأعلى المعايير كأحد المتطلبات الأساسية للخضوع لاختبارات الكفاءة التحريرية والشفهية التي أجرتها.