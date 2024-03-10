الطائف.. جولات ميدانية لتعزيز جهود معالجة التشوّهات البصرية

وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز العمل الميداني لبرامج تحسين المشهد الحضري والعمل بمستوى أعلى يحقق التطلعات والطموحات المرجوة للقضاء على مظاهر التشوّه البصري والحد من نشوء تشوّهات جديدة تؤثر في المظهر العام للمدن.