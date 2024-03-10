الطائف.. جولات ميدانية لتعزيز جهود معالجة التشوّهات البصرية

تنفّذ غرفة عمليات التشوّه البصري بأمانة الطائف جولات ميدانية لزيارة البلديات المرتبطة لعرض ومناقشة مؤشرات الأداء المتعلقة بالتشوّه البصري وبحث التحديات والمعوقات المتعلقة بهذه الظاهرة.
تأتي هذه الجولات في إطار برامج تعزيز جهود معالجة التشوّه البصري وتحقيق جودة الحياة المرغوبة في المناطق الحضرية.
وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز العمل الميداني لبرامج تحسين المشهد الحضري والعمل بمستوى أعلى يحقق التطلعات والطموحات المرجوة للقضاء على مظاهر التشوّه البصري والحد من نشوء تشوّهات جديدة تؤثر في المظهر العام للمدن.
تأتي هذه الزيارات في إطار خطة الأمانة لدعم برامج جودة الحياة وأنسنة المدينة.
وتشمل الجولات لقاءات مع فرق العمل الميدانية والمسؤولين لمناقشة تنفيذ البرامج المتعلقة بالتشوّه البصري وتقييم الأداء وتحديد التحسينات المطلوبة، ويتم خلال هذه الزيارات تبادل المعلومات والخبرات والتحديات والمعوقات بهدف تعزيز التعاون وتحقيق أفضل النتائج في مجال معالجة التشوّه البصري.
وأكّدت الأمانة على أهمية هذه الجولات وتواصلها المستمر لتعزيز التوجهات الحضرية الرئيسة وتحقيق جودة الحياة المرغوبة للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه الجولات تعكس التزام البلديات بمعالجة التشوّه البصري وتعزيز التعاون الفعّال بين الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين المشهد الحضري.
وتسفر هذه الزيارات عن تحديد التحسينات المطلوبة في برامج معالجة التشوّه البصري وتعزيز جهود تحقيق جودة الحياة المرغوبة وإيجاد بيئة حضرية متقدمة وجذابة تلبي تطلعات المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.