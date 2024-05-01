العثيم قروب توقع مذكرة تفاهم مع CITIC Construction الصينية لبناء مشاريع نوعية ومستدامة

وخلال توقيع مذكرة التفاهم أجرى الجانبان مناقشات حول عمليات تطوير البناء القائمة في مشاريع الشركة المستقبلية وقيد التنفيذ، وتسريع وتيرة الإنجاز، والتغلب الصعوبات التي قد تواجه ذلك، من خلال توظيف أحدث التقنيات، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع معدل جودة الحياة وإثراء المحتوى المحلي بالمشاريع النوعية في مختلف مناطق المملكة.