العثيم قروب توقع مذكرة تفاهم مع CITIC Construction الصينية لبناء مشاريع نوعية ومستدامة

شهد رئيس مجلس الإدارة لشركة العثيم قروب الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم عبر دائرة الاتصال المرئي توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة CITIC Construction الصينية العالمية تتعلق بالتعاون المثمر في مجال البناء والابتكار، ورفع كفاءة العمليات، وسرعة الإنجاز في المشاريع متعددة الاستخدام قيد التنفيذ والمستقبلية للشركة.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب "العثيم جروب" الرئيس التنفيذي لشركة العثيم بالقون المهندس مهند المحمادي، ورئيس شركة CITIC Construction السيد يانغ جيان تشيانغ، في مقر الشركة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة للشركة، ووفد من الجانبين.
وخلال توقيع مذكرة التفاهم أجرى الجانبان مناقشات حول عمليات تطوير البناء القائمة في مشاريع الشركة المستقبلية وقيد التنفيذ، وتسريع وتيرة الإنجاز، والتغلب الصعوبات التي قد تواجه ذلك، من خلال توظيف أحدث التقنيات، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع معدل جودة الحياة وإثراء المحتوى المحلي بالمشاريع النوعية في مختلف مناطق المملكة.
وتهدف شركة العثيم قروب من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكات المحلية والدولية نحو تطبيق أعلى معايير الابتكار والاستدامة وسرعة البناء والإنجاز في بناء المشاريع النوعية والمتكاملة القائمة والمستقبلية، ضمن خطتها الاستراتيجية.
وتعد شركة CITIC Construction واحدة من أكبر شركات البناء في الصين، كما تتمتع الشركة بسجل حافل من المشاريع الكبرى في الصين وخارجها، وتسعى باستمرار لتحسين جودة البناء وتطوير تقنيات جديدة تمزج بين تسريع عمليات البناء والاستدامة.