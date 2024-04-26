وكيل إمارة الرياض: المملكة أصبحت منطقة جذب عالمي في الاستثمار بفضل رؤية 2030

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري؛ خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما تحقق من إنجازات ونجاحات لمستهدفات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الثمانية الماضية.