وكيل إمارة الرياض: المملكة أصبحت منطقة جذب عالمي في الاستثمار بفضل رؤية 2030

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري؛ خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما تحقق من إنجازات ونجاحات لمستهدفات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الثمانية الماضية.
وأكّد "السديري"؛ أن هذه المنجزات المتوالية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات تعد من ثمار رؤية المملكة 2030 التي انطلقت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وعناية سمو ولي عهده الأمين.
وقال: ما تحقّق من مستهدفات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الثمانية الماضية يبرهن على أن المملكة تسير بخطى ملؤها الثقة والطموح، لتحقيق مستقبلٍ مشرقٍ وغدٍ مزدهر".
وأضاف: هذه المنجزات المتحققة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتشريعية وغيرها التي تجاوزت مستهدفات رؤية المملكة، جعلت من المملكة منطقة جذب عالمي في الاستثمار، والمشروعات النوعية، واستضافة الأحداث العالمية.
وسأل "السديري"؛ الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها.