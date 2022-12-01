شركة البحر الأحمر تسعى لإطلاق نسخة من سباقات المحيطات في منطقة المشروع

وستبدأ النسخة 14 من ذي أوشن ريس "سباق المحيطات" من مدينة أليكانتي بإسبانيا في 15 يناير 2023، وستنتهي في مدينة جينوفا بإيطاليا في وقت مبكر من صيف عام 2023، وسيمر السباق على تسع مدن شهيرة حول العالم على مدى ستة أشهر (أليكانتي، في إسبانيا - كابو فيردي وكيب تاون، في جنوب إفريقيا - إيتاجي، في البرازيل - نيوبورت، وريو، في الولايات المتحدة الأمريكية - آرهوس، في الدنمارك - كيل فلاي باي، في ألمانيا - لاهاي، في هولندا)، أطول سباق بين نقطتين خلال تاريخه البالغ 50 عاماً، حيث ستبلغ المسافة من من كيب تاون، جنوب إفريقيا إلى إيتاجاي في البرازيل 750 ميلًا بحريًا في ماراثون لمدة شهر واحد.