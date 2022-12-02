"الأرصاد": تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة على جازان وعسير والباحة ومكة ومرتفعات المدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.