شركة "بصمة" لإدارة العقارات تحصد جائزة أفضل مسوق عقاري لعام 2022م

وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بصمة، الأستاذ عبدالله العلوان أثناء كلمته بمناسبة هذا التتويج أن هذه الجائزة جاءت تتويجاً للجهد المتواصل من فريق عمل بصمة، بالإضافة إلى عمليات تطوير المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة من إدارة أملاك ومزادات عقارية وخدمات التسويق العقاري المختلفة والتكامل الإداري بين جميع الإدارات المتخصصة بالشركة على مدار العام الماضي، متجاوزين كافة التحديات وأمامنا هدف واحد وهو استمرار التطوير والحفاظ على القمة وابتكار أساليب ومفاهيم جديدة لتطوير الخدمات العقارية، وبلوغ تطلعات شركائنا بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.