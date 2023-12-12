استشارية طب نفسي: المقالب مع الأطفال خطيرة وتسبب لهم التأتأة وانعدام الثقة بالنفس

وأكدت "كعكي" أن المقالب مع الأطفال لها علاقة بالأمراض النفسية منها الآثار النفسية السلبية على الطفل من اضطرابات قلق، واضطرابات نوم، واضطرابات في الشهية، وكوابيس، وفقدان القدرة على اتخاذ القرارات، وضعف الثقة بالنفس، إلى مشكلات في النطق والتأتأة (اضطراب في طلاقة الكلام) نتيجة الترهيب من الأهل، والذي ينتج عنه أيضًا أزمة في العلاقات بين الأهل والأبناء وارتباط غير آمن بأشخاص آخرين.