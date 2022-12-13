"الداخلية" تواصل استقبال طلبات إسقاط المركبات المهملة والتالفة عبر "أبشر"

ودعت الوزارة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التي تنتهي في 1 مارس 2023م، حيث يستطيع المستفيد معرفة المراكز المعتمدة واختيار أي منها من صفحة الخدمة في منصة "أبشر" ، قبل التوجه للمركز المعتمد، لإتمام إجراءات تسليم المركبة، والاتفاق مع المركز، ومنحه رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفه لإتمام عملية الإسقاط.