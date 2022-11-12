مليونا ريال جوائز كأسي "حصة الدامر" و"فيصل بن خالد" في ميدان الفروسية بالجنادرية.. الليلة

تقام في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية مساء اليوم حفل كأس الأميرة صيتة بنت فهد الدامر -رحمها الله-، وكأس الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين ومالك الإسطبل الأحمر.