مليونا ريال جوائز كأسي "حصة الدامر" و"فيصل بن خالد" في ميدان الفروسية بالجنادرية.. الليلة

تقام في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية مساء اليوم حفل كأس الأميرة صيتة بنت فهد الدامر -رحمها الله-، وكأس الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين ومالك الإسطبل الأحمر.
تأتي البطولتان كأحدث البطولات التي اعتمدها نادي سباقات الخيل العام الحالي، ضمن منافسات موسم سباقات الرياض الذي يقيمه النادي.
وتتنافس الأفراس والأمهار على جوائز مالية بلغت قيمتها مليوني ريال مقدمة من الأمير فيصل بن خالد دعمًا منه لهذه الرياضة العربية الأصيلة ولخيل الإنتاج المحلي.
يذكر أن الحفل سيكون برعاية الأمير فيصل بن خالد.