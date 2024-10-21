وزير التعليم النيجيري يثمّن برامج الندوة العالمية لدعم التعليم في بلاده

أشاد وزير التعليم العالي بولاية جيغاوا النيجيرية، السيد عيسى يوسف، بجهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي في دعم التعليم ببلاده، ورعايتها للشباب، وحرصها على تنفيذ برامج تعليمية نوعية تهدف إلى تحقيق النجاح والتفوق الدراسي للطلاب.
جاءت هذه الإشادة خلال احتفالية نظّمها مكتب الندوة العالمية في نيجيريا برعاية حاكم ولاية جيغاوا، السيد عمر تاميدي، بمناسبة توزيع برنامج المنح الجزئية على 50 طالبًا وطالبة من ثماني جامعات نيجيرية.
وأوضح مدير مكتب الندوة في نيجيريا، الأستاذ هشام عبدالسلام، أن الاحتفالية شهدت حضور عدد من كبار المسؤولين وأولياء الأمور، الذين عبّروا عن امتنانهم لجهود الندوة العالمية في رعاية الطلاب وتعزيز فرصهم التعليمية.
وأشاد الحاضرون بدور المملكة العربية السعودية، حكومة وشعبًا، في دعم هذه البرامج السخية التي تسهم في تأهيل الشباب وإعدادهم لمستقبل واعد.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الندوة العالمية للشباب الإسلامي على تعزيز التعليم، ودعم الطلاب في مختلف الدول؛ بما يسهم في تحقيق التنمية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.