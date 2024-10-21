وزير التعليم النيجيري يثمّن برامج الندوة العالمية لدعم التعليم في بلاده

وأوضح مدير مكتب الندوة في نيجيريا، الأستاذ هشام عبدالسلام، أن الاحتفالية شهدت حضور عدد من كبار المسؤولين وأولياء الأمور، الذين عبّروا عن امتنانهم لجهود الندوة العالمية في رعاية الطلاب وتعزيز فرصهم التعليمية.