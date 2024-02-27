"مجلس الوزراء" يُجدِّد المطالبة بالحد من تفاقُم الوضع الإنساني في قطاع غزة وتصاعُد العمليات العسكرية

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض في هذا السياق نتائج مشاركة السعودية في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وما اشتملت عليه من إبراز رؤيتها تجاه دور المجموعة في التعامل مع التوترات الدولية القائمة، وإعادة هيكلة الحوكمة العالمية؛ بما يسهم في تعزيز فاعلية الأطر متعددة الأطراف، ووفائها بالتزاماتها على المستوى العالمي.