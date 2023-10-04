"العامري" لـ"سبق": وزير التعليم قدّم هدية للمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي

وأضاف الدكتور العامري: أن المؤتمر وضح فيه بعض مفاصله التي تم فيها التطوير، وأن هناك ركائز أساسية هي: المعلم، والمقررات، والبيئة التعليمية، وأن الوزارة دومًا تقوم بتطوير هذه الأشياء تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وهذا يدلّ على أن هناك وعيًا كاملًا بتحقيق تطوير العملية التعليمية.