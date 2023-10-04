"العامري" لـ"سبق": وزير التعليم قدّم هدية للمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي

قال الخبير الاستشاري والتعليمي والتربوي الدكتور محمد العامري: إن التعليم في المملكة العربية السعودية يشهد ازدهارًا مضطردًا في ظلّ الرعاية الكريمة والإرادة السياسية من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، وذلك في ظلّ رؤية 2030 المباركة التي ركّزت على مرتكزات من أبرزها التعليم كمُمكن أساسي لتحقيق الرؤية.
وأوضح الدكتور العامري أن مؤتمر وزير التعليم يوسف بن عبد الله حمد البنيان، استعرض فيه التقدم في مشاريع التطوير، وقد ركز الوزير على أن مشاريع التطوير في الوزارة تنطلق من التحسين المستمرّ لركائز العملية التعليمية؛ وهي: المعلم، والمناهج، والبيئة التعليمية.
وذكر الدكتور العامري أن وزير التعليم أكّد على تعزيز دور المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في تدريب وتأهيل المعلمين، واستحداث صندوق اجتماعي استثماري للمعلمين، إضافة إلى دعم مركز تطوير المناهج ليكون جهة نوعية تخدم التوجهات الوطنية في جميع المجالات العلمية.
وأضاف الدكتور العامري: أن المؤتمر وضح فيه بعض مفاصله التي تم فيها التطوير، وأن هناك ركائز أساسية هي: المعلم، والمقررات، والبيئة التعليمية، وأن الوزارة دومًا تقوم بتطوير هذه الأشياء تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وهذا يدلّ على أن هناك وعيًا كاملًا بتحقيق تطوير العملية التعليمية.
وأكّد الدكتور العامري أن وزير التعليم قدم هدية للمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي، الذي يوافق يوم غد 5 أكتوبر؛ هي: صندوق الاستثمار الاجتماعي، إضافة إلى التنظيم والهيكلة في وزارة التعليم، والتي هي جزء من التطوير في جهاز وزارة التعليم.