"إكرام الموتى" تطلق مبادرة إكرام ضيوف الرحمن لرفع كفاءة الخدمات للمتوفى وذويه في المشاعر

وتأتي هذه المبادرة وفق توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - بتقديم الدعم وتسهيل الخدمات لضيوف الرحمن، ومستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو الارتقاء بتجربة ضيف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له. وتماشياً مع رؤية المؤسسة نحو تقديم خدمات إنسانية راقية بشراكات فاعلة وأثر مستدام. وبدعم واهتمام من رئيس مجلس الأمناء ماجد بن عبدالله الحقيل للمؤسسة وتوفير كل وسائل الدعم لها للنهوض بدورها الإنساني في خلق منظومة تنموية مستدامة من أجل تحسين ورفع مستوى خدمات إكرام الموتى، وتعزيز الترابط الاجتماعي وروح التضامن الإنساني، وتخفيف الأعباء عن ذوي المتوفى؛ من خلال متابعة الحالة منذ لحظة إعلان الوفاة وحتى يُوارَى الجثمان الثرى.