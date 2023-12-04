في مؤتمر المناخ.. مكتب "التربية" بدول الخليج ينظم فعالية "إدماج التعليم الأخضر"

نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج، بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومكتب التربية الدولي، فعالية في مدينة دبي عن توجهات إدماج التعليم الأخضر في التعليم بدول الخليج العربية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتغير المناخ المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2023م.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية في الإمارات د. محمد المعلا، ووكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر الدكتور إبراهيم النعيمي، والمدير العام لمركز القياس والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم في عمان الدكتور علي سالم الشكيلي، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وألقى المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، كلمة شكر فيها دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة الفعالية، مشيدًا بجهود المجتمع الدولي في المحافظة على البيئة، ومبينًا أن مصطلح التعليم الأخضر مفهوم فرضته التغيرات المناخية المتلاحقة، وذلك من أجل تعزيز مفاهيم البيئة، ورفع الوعي بأهمية المحافظ عليها في التعليم، وتنشئة جيل جديد قادر على استكشاف المشكلات البيئية القائمة، والمشاركة في حلها.
وأكد أن وزارات التربية والتعليم في دول الخليج العربي عملت بجد على تحقيق هدف تنشئة المواطن الصالح الملتزم بالسلوك الإيجابي نحو البيئة، من خلال مناهج التعليم عامة، وعن طريق البرامج الخاصة التي تسهم في تعزيز التوعية بالبيئة.
وأشار إلى أن مكتب التربية العربي لدول الخليج في إطار المحافظة على البيئية نفذ عددًا من الأعمال التي هدفت إلى تحويل الوعي البيئي إلى ثقافة وسلوك في حياة الأبناء على النحو الذي يعزز العلاقة الإيجابية بينهم وبين البيئة.. وتمثلت تلك الأعمال في إقامة الندوات، وإجراء الدراسات، وإصدار الكتب والنشرات التربوية الهادفة، والأدلة الإرشادية، والقصص التوعوية في مجال الثقافة البيئية التي تتناسب وأعمار الطلاب. كما صمم مكتب التربية العربي نماذج تطبيقية لتدريس بعض مفاهيم التوعية البيئية، فضلاً عن ترجمة بعض الإصدارات العالمية التي تناولت قضايا البيئة وسبل المحافظة عليها.
كما رفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الأعضاء، مثمنًا لهم دعمهم الكبير لمكتب التربية العربي لدول الخليج؛ ما أسهم في تحقيق أهداف المكتب ورسالته.