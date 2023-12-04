في مؤتمر المناخ.. مكتب "التربية" بدول الخليج ينظم فعالية "إدماج التعليم الأخضر"

وأشار إلى أن مكتب التربية العربي لدول الخليج في إطار المحافظة على البيئية نفذ عددًا من الأعمال التي هدفت إلى تحويل الوعي البيئي إلى ثقافة وسلوك في حياة الأبناء على النحو الذي يعزز العلاقة الإيجابية بينهم وبين البيئة.. وتمثلت تلك الأعمال في إقامة الندوات، وإجراء الدراسات، وإصدار الكتب والنشرات التربوية الهادفة، والأدلة الإرشادية، والقصص التوعوية في مجال الثقافة البيئية التي تتناسب وأعمار الطلاب. كما صمم مكتب التربية العربي نماذج تطبيقية لتدريس بعض مفاهيم التوعية البيئية، فضلاً عن ترجمة بعض الإصدارات العالمية التي تناولت قضايا البيئة وسبل المحافظة عليها.