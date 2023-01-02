"المسند": هذا هو السبب في أن أمطار الشتاء لا يصاحبها برق أو رعد أحيانًا

وقال "المسند": الرعد يحدث نتيجة لحدوث البرق، ويحدث البرق نتيجة لحركة شاقولية، ونشاط في الرياح الحملانية (رياح الرفع)، وتتولد الأخيرة عندما تكون الأجواء حارة أو دافئة على الأقل، حيث يرتفع الهواء الساخن الرطب إلى أعلى فتتشكل السحب.