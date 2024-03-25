"تجربة سفير".. "العسيري" يكشف عن خلاصة تجاربه في ندوة تعليم سراة عبيدة

نظّمت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، مساء الرابع عشر من شهر رمضان، ندوةً علمية بعنوان "تجربة سفير" كأحد فعالياتِ برامج مبادرة " العاشق المحترف" والتي تأتي ضمن مبادرة "أجاويد-2" التي أطلقها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها خلال شهر رمضان المبارك، من العام الحالي 1445هـ.
وتفصيلاً، أقيمت الندوة على مسرح إدارة التعليم باستضافة السفير د.علي بن عواض عسيري - سفير المملكة العربية السعودية في دولتي لبنان وباكستان سابقاً- وبحضور وكيل محافظ سراة عبيدة ناصر القحطاني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، ورؤساء المراكز الإدارية ومشايخ وأعيان المحافظة والمراكز التابعة لها وجمعٍ من الإعلاميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ومنسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات.
وافتُتحت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم رحّب مدير التعليم في سراة عبيدة د. حسن العلكمي، بالضيوف، وبيّن أن هذه الندوة تأتي في إطار مبادرة أجاويد 2، والتي تُوّجت بدعم ومتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.
وبدأت الندوة التي أدارها الإعلامي عبدالله آل عبيد، وتحدث فيها الضيف عن مسيرته المهنية ونجاحاته والعوائق والصعوبات التي مرّ بها.
وتَطرق في حديثه إلى مسيرته العملية وخلاصة تجاربه وأبرز مفاتيح النجاح من وجهة نظره الشخصية، كما أشار إلى أبرز المحطات العملية التي سجل فيها نجاحات قادته إلى أعلى الهرم الوظيفي.
وتحدث السفير "العسيري" عن قصة نجاحه وكفاحه ومثابرته، وكيف تجاوز العوائق والعثرات التي مرَّ بها حتى وضع له قدماً بين مصاف الناجحين.
وفي ختام الندوة قُدّمت دروع تذكارية تكريماً للضيوف والداعمين.