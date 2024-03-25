"تجربة سفير".. "العسيري" يكشف عن خلاصة تجاربه في ندوة تعليم سراة عبيدة

وافتُتحت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم رحّب مدير التعليم في سراة عبيدة د. حسن العلكمي، بالضيوف، وبيّن أن هذه الندوة تأتي في إطار مبادرة أجاويد 2، والتي تُوّجت بدعم ومتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.