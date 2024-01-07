سلمان بن سلطان يطَّلع على منظومة الخدمات المرتبطة بالصحة بالمدينة المنورة

كما استمع أمير المدينة المنورة إلى شرح عن منهجية تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، ورفع الكفاءة التشغيلية والتكامل في خدمات المنشآت الصحية، ضمن جهود وزارة الصحة على المستوى الوطني في إطار أحد أكبر برامج التحول الصحي في العالم؛ إذ يتضمن فصل المهام؛ فيتولى التجمع الصحي تقديم الخدمة الصحية عبر المنشآت الصحية المختلفة تحت إشراف شركة الصحة القابضة، في حين تتولى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة التنظيم ومراقبة أداء ومخرجات المنظومة الصحية بقطاعاتها العام والخاص والخيري.