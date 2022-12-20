"المياه الوطنية": فصل الخدمة عن العميل يكون بعد انتهاء المهلة المقدمة

تفاعلت شركة المياه الوطنية مع ما نشرته "سبق"، بعنوان ("الصرف الصحي" بجدة.. "الرقيب": الشركة قطعت المياه رغم تقدم السكان بالطلبات)، لافتة إلى أن الشركة تعمل وفق آلية تضمن حفظ الحقوق للعملاء وتقديم الخدمات لهم، وتقوم على إبلاغ العملاء والتواصل معهم بعدة طرق، منها الإشعارات الورقية، والرسائل النصية، التي من خلالها تسهّل عملية تقديم الخدمة لهم.