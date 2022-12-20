"المياه الوطنية": فصل الخدمة عن العميل يكون بعد انتهاء المهلة المقدمة

تفاعلت شركة المياه الوطنية مع ما نشرته "سبق"، بعنوان ("الصرف الصحي" بجدة.. "الرقيب": الشركة قطعت المياه رغم تقدم السكان بالطلبات)، لافتة إلى أن الشركة تعمل وفق آلية تضمن حفظ الحقوق للعملاء وتقديم الخدمات لهم، وتقوم على إبلاغ العملاء والتواصل معهم بعدة طرق، منها الإشعارات الورقية، والرسائل النصية، التي من خلالها تسهّل عملية تقديم الخدمة لهم.
وأضافت الشركة أن آلية العمل المتبعة لتنفيذ طلبات العملاء تعتمد على اكتمال المستندات المطلوبة كافة والمرفقة من قِبل العميل والتي تساعد كثيراً على سرعة تنفيذ الطلب وفق المعمول به، إضافة إلى أن عملية فصل الخدمة عن عقار العميل تكون بعد انتهاء المهلة المقدمة للعميل، وهو المتبع حسب دليل الخدمة.
وقدمت الشركة شكرها لـ"سبق"؛ لحرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.
ونوّهت بأنها تعمل على استقبال طلبات العملاء للخدمات الخاصة بعقاراتهم عن طريق الفرع الإلكتروني في حال كانت لديهم صكوك إلكترونية للعقارات، مع إرفاق الطلبات كافة بشكل آلي، فيما يتم استقبال العملاء من خلال الفروع فقط في حال عدم توافر الصك الإلكتروني وتقديم الطلبات يدوياً.
وأكّدت الشركة ترحيبها بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.