قرية "زبالا" الأثرية تحتضن فعاليات "درب زبيدة" في نسختها الثانية.. غدًا

أعلنت هيئة التراث فتح قرية زبالا التاريخية غدًا أبوابها لاستقبال الزوار يوميًّا لحضور فعاليات درب زبيدة، التي أطلقتها الهيئة في نسختها الثانية من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة الحادية عشرة مساء.
وتستمر الفعاليات في موقع زبالا الأثري بمنطقة الحدود الشمالية لمدة 10 أيام متواصلة، خلال الفترة من 25 فبراير الجاري إلى 5 مارس المقبل.
وكشفت الهيئة أن إطلاق النسخة الثانية من فعاليات درب زبيدة يأتي للاحتفاء بتراث درب زبيدة الممتد من الكوفة إلى مكة المكرمة، الذي يعد جزءًا من الموروث الثقافي للمملكة العربية السعودية.
وتحمل الفعاليات المقرر إقامتها أسماء عدة، هي: (خطى النجوم، وسوق الحرفيين، والفعاليات الاستعراضية، ومعرض وجادة وحكايا درب زبيدة، إضافة إلى جدارية درب زبيدة، ومنطقة الجلوس، والتراث غير المادي، ومنطقة الضيافة، ومنطقة الطفل، ومنطقة الجلوس).
ويُنتظر أن تحظى هذه الفعاليات بحضور جماهيري غفير، وتفاعُل كبير، وخصوصًا أنها تقام للمرة الأولى في موقع زبالا التاريخي، وتتزامن أيضًا مع الإجازة الفصلية للمدارس.
يُشار إلى أن قرية "زبالا" تقع جنوب محافظة رفحاء بنحو 25 كم في منطقة الحدود الشمالية، وتعد من القرى الغنية بالآثار الخالدة، ويعود تاريخها إلى ما قبل العصر العباسي.