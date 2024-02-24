قرية "زبالا" الأثرية تحتضن فعاليات "درب زبيدة" في نسختها الثانية.. غدًا

وتحمل الفعاليات المقرر إقامتها أسماء عدة، هي: (خطى النجوم، وسوق الحرفيين، والفعاليات الاستعراضية، ومعرض وجادة وحكايا درب زبيدة، إضافة إلى جدارية درب زبيدة، ومنطقة الجلوس، والتراث غير المادي، ومنطقة الضيافة، ومنطقة الطفل، ومنطقة الجلوس).